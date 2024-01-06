Yapıla açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli İNEGÖL ve İNEGÖLSPOR Sevdalıları; kamuoyunca bilindiği üzere 10 Aralık 2023 tarihinde yönetim kurulumuzu yeni arkadaşlar kazandırarak güçlendirilmiş bir yönetim ile sezon başında kurduğumuz hayallere doğru daha emin adımlarla yürümek için kongre kararı almıştık. Bu kongre kararı aynı zamanda maruz bırakıldığımız yalnızlığın sitemi niteliği de taşımakta idi.

Süreçte büyük bir üzüntüyle İNEGÖLSPORUMUZ' un kaderine nasıl terk edildiğini en acı şekilde tecrübe ettik. En nihayetinde İNEGÖLSPOR sevdalısı taraftarımız ve değerli bağışçılarımızla baş başa kaldık.

Son olarak yapilan yönetim kurulu toplantısında, yonetimin tamamindan aldığımız güç ve cesaretle, yönetim kurulu olarak bugun yapilacak olan olağanüstü kongremizi oy birliği ile iptal etme ve yola cesur ve fedakâr arkadaşlarımızla devam etme kararı aldık.

Kamuoyunda ve dost meclislerinde gerçeği yansıtmayan bir çok konu ve suçlama yer alıyor. INEGOLSPOR yonetiminin ortaya koyduğu çaba ve emeği kimsenin görmezden gelmemesi gerekir.

İNEGÖLSPORUMUZ'U tarihte farklı şehirlerde örneğine çok kez rastlanıldığı gibi kaderine terk etmeyecek, her ne koşulda olursa olsun başını öne eğdirmeyecek kadar çok sevdiğimizi belirtiyoruz. Zor şartlara rağmen var gücümüzle mücadele ederek İNEGÖLSPOR ’ umuzu hedeflerine ulaştırmaya kararlıyız.INEGÖLSPOR tum İNEGÖL ündur herkesi yanimizda olmaya bekliyoruz.

Saygılarımizla ...

İNEGOLSPOR YÖNETİM KURULU