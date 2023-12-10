Sevim, "Çok değerli İnegölspor camiamız, gecesini gündüzüne katarak sevdalanan vefakâr taraftarımız. Sezon başında tüm İnegölspor camiasının büyük bir heyecanla kenetlendiğine hep birlikte şahit olduk. Sezona kötü başladık, evet kabul ediyoruz sonra yapmış olduğumuz hamleler ile teknik heyetle yollarımızı ayırıp sportif direktör Tuncay koçunu getirdikten sonra değerli hocamız Bahattin güneş ile anlaşarak iyi bir serüven yakaladık. Ancak sakatlıklar ve cezalar belimizi büktü. Bundan sonraki sürecin başarılı geçeceği konusunda şüphemiz yok. Fakat gerçeklerle yüz yüze kaldığımızda değerli yönetimimizin azimli çalışmaları sonucunda 40 milyon TL gibi bir rakam kulübümüze sağlamamıza rağmen ülkemizde yaşanan ekonomik problemlerin bizlere de yansıdığını belirtmek isterim. Tabii bu durumları çözmek adına isim sponsorluğu inegölspor gecesi Altıntop projelerinin yapmış olduğumuz toplantıda dile getirmemize rağmen olumsuz sonuçlanmıştır.

Bugün itibariyle baktığımızda sezon başındaki taraftarlarimizdaki heyecanın inegöl'ün dinamiklerinde olmadığını hayretle izliyoruz. İnegölspor maalesef ki geçmiş dönemlerde de olduğu gibi malzeme ediliyor. Bir karar vermemiz lazım, gerçekten camia olmak istiyorsak ekonomik olarak takımımızın yanında olmamız gerekiyor. Bizlerde İnegölsporumuzun laik olduğu yere geceleğine güvenimiz sonsuz. Ancak yönetim kurulumuzun katkı sağladığı paydanın yüzde ellisi kadar olan bir dilimi yani rakam vermek gerekirse 20 milyon TL gibi bir rakamı sizler gerçekleştiremiyorsanız bizlerden büyük değilsiniz, herkes kendi menfaatleri için kullanıyor. Sizlerden bir ricamız var; Eğerki sizler İnegölsporumuzu seviyorsanız lütfen bizim yaptıklarımızın yarısını sizler yapamıyorsanız İnegölsporu alkışlamaktan vazgeçin. Herkes sizlerin düşüncelerinizi bilsin. İnegölspor bundan sonraki yoluna nasıl devam etmek istiyorsa bizi bırakın kendi doğru ve gerçeklerimizle net bir şekilde ilerleyelim. Biz bu dakika itibarı ile İnegölsporumuzun menfaati doğrultusunda güçlendirilmiş bir yönetim kurulu olarak kongre kararı almış bulunmaktayız. Bizim yönetimizde yer alacak inegölspor sevdalılarını yönetim kurulumuza davet ediyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. inegölsporumuz bugüne kadar düşmüş olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı sürekli olarak teknik heyeti futbolculara tasviye etmiştir. Kendi yönetimlerine asla ve asla tasfiye etmemiştir. Biz delikanlı bir yönetim olarak inegölspor'umuza maddi kazanç sağlamak için fedakarlık yapmaya hazırız! Tüm İnegölsporumuzu taraftarlarımızı eski başkanlarımızı ve yöneticilerimizi sahip çıkmaya davet ediyoruz. Rabbim hakkımızda hayırlısı nasip eylesin" dedi.