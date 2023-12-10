Sinkonto olarak da bilinen bu tarif son derece lezzetli bir zeytinyağlı seçeneğidir. Türk mutfağında balkabağı genellikle kabak tatlısı yapımında kullanılır. Yemek yapımında kullanımı pek yaygın olmayan balkabağından çok lezzetli yemekler yapmak da mümkündür.
Sikonto adı verilen bu balkabağı yemeği direkt olarak bir ana yemek değil. Bunun yerine daha çok bir ara sıcak olduğu söylenebilir. Lezzetine ek olarak balkabağının pek çok faydası sayesinde oldukça da yararlı bir yemek.
Ülkemizde daha çok Ege bölgesinde bulunan bu yemek özellikle İzmir bölgesinde elde edilen balkabaklarından yapılmaktadır.
Kullanılacak Malzemeler
- l 750 Gram Balkabağı
- l 2 Soğan
- l 6 Yemek Kaşığı Sirke
- l Sarımsak
- l 4 – 6 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
- l 1 Limondan Elde Edilen Limon Suyu
- l Pul Biber
- l Su
- l Un
- l Nar
- l Dolmalık Fıstık
Püf Noktalar
l Tarifte balkabakları yaklaşık 20 dakika pişecek. Bu nedenle pişirme süresi göz önüne alınarak kesilecek küplerin boyutu buna göre belirlenmelidir.
Nasıl Yapılır?
- l Balkabağını güzelce temizleyin ve küp küp olacak şekilde doğrayın.
- l Balkabaklarını bu işlemden sonra fırın tepsisine alın.
- l Üzerine ince olarak dilimlenmiş soğanları koyun.
- l Bunun ardından bir kapta limon suyu, sirke, pul biber, sarımsak ve tuz karışımı oluşturun. Bu karışımı güzelce karıştırın.
- l Karışımı çırpmaya devam ederken azar azar zeytinyağı da ilave edin.
- l Çırpma işlemi bu şekilde devam ederken azar azar eklenen zeytinyağı sayesinde sosun daha homojen ve güzel olması sağlanır.
- l Sos hazırlandıktan sonra fırın tepsisine yerleştirilmiş olan balkabağı ve soğanların üzerinde gezdirin. Bu işlemden sonra bir çatal ya da benzeri alet kullanarak sosun eşit şekilde yayılmasını sağlayın.
- l Üzerinde az miktarda su gezdirin ve hafif un serpin.
- l Tepsinin içindeki balkabağının üzerini de yağlı kağıt ile güzelce kapatın. Bu işlemden sonra tepsi fırına girmeye hazır.
- l Önceden ısıtılmış 180 °C fırına atın ve 20 dakika pişirin.
- l Pişirme işleminden sonra yemeği oda sıcaklığında en az 15 dakika dinlendirin.
- l Ardından üzerine nar serperek servis tabağına alın.