Sinkonto olarak da bilinen bu tarif son derece lezzetli bir zeytinyağlı seçeneğidir. Türk mutfağında balkabağı genellikle kabak tatlısı yapımında kullanılır. Yemek yapımında kullanımı pek yaygın olmayan balkabağından çok lezzetli yemekler yapmak da mümkündür.

Sikonto adı verilen bu balkabağı yemeği direkt olarak bir ana yemek değil. Bunun yerine daha çok bir ara sıcak olduğu söylenebilir. Lezzetine ek olarak balkabağının pek çok faydası sayesinde oldukça da yararlı bir yemek.

Ülkemizde daha çok Ege bölgesinde bulunan bu yemek özellikle İzmir bölgesinde elde edilen balkabaklarından yapılmaktadır.

Kullanılacak Malzemeler

l 750 Gram Balkabağı

l 2 Soğan

l 6 Yemek Kaşığı Sirke

l Sarımsak

l 4 – 6 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

l 1 Limondan Elde Edilen Limon Suyu

l Pul Biber

l Su

l Un

l Nar

l Dolmalık Fıstık

Püf Noktalar

l Tarifte balkabakları yaklaşık 20 dakika pişecek. Bu nedenle pişirme süresi göz önüne alınarak kesilecek küplerin boyutu buna göre belirlenmelidir.

Nasıl Yapılır?