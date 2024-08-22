İnegölspor, daha önce Atakaş Hatayspor altyapısında oynayan ve daha sonra BAL Ligi ekiplerinden İznikspor’a transfer olan 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mustafa Mete Tetik ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Serkan Bak “Bugün 20 yaşındaki Mustafa Mete Tetik ile 3 yıllık anlaşma sağladık. Mete kardeşimiz daha önce Atakaş Hatayspor altyapısında oynamış daha sonrada komşu ilçemiz İznikspor’a transfer olmuş. Mete kardeşimiz uzun zamandır takımımızla antrenmanlara çıkıyordu. Evrak işlemlerini tamamladıktan sonra bugün resmi sözleşmeyi imzalamış olduk. Mete kardeşimiz inşallah hem kulübümüze hem de Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Mete Tetik ise İnegölspor'a katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “İnegölspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kendime güveniyordum. Bugün profesyonel imzayı atmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah İnegölspor’umuza uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Bana bu şansı sunan yönetim kurulumuza ve hocalarımıza tekrar çok teşekkür ederim” dedi.