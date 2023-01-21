Rakiplerin cezası İnegölspor’a yaradı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulunun üçer puan silme cezası verdiği 8 kulübün itirazlarını redderken, İnegölspor’un 3 rakibinin de 3 puanı silinmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulunun üçer puan silme cezası verdiği 8 kulübün itirazlarını reddetti.

Yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulunun verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlayamadığı için üçer puan silme cezası verdiği ekiplerden Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemen FK ve Somaspor'un itirazları değerlendirildi.

Bu ekiplerden Kayserispor'un itirazının incelemeye alınması kararlaştırılırken, diğer 8 kulübün cezaları onandı. Bu 8 ekibin yanı sıra, karara itiraz etmeyen 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un puan cetvelinde üçer puanları silindi.

İNEGÖLSPOR’UN YERİ DEĞİŞMEDİ

Silinen 3 puanlar sonrası Bayburt Özel İdare Spor ligin son sırasına düşerken, Menemen Futbol Kulübü 19 puana geriledi, Somaspor’da 27 puana geriledi. Temsilcimiz İnegölspor ise 15 puanla ligde 17. Sırada bulunuyor.