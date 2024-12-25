İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar, transfer yasağı nedeniyle transfer yapmayacaklarının altını çizdi. Transfer yasağının kalkması halinde bile transfer yapmayacaklarının altını söyleyen Maksutlar, kulübün geçen yıldan kalan ve güncel olmak üzere yaklaşık 40 milyon TL olan borcunu bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Mevcut teknik direktörle başarıyı yakaladıklarını ve mevcut futbolcu kadrosu ile iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Maksutlar, mali disipline önem verdiklerini de kaydetti. İnegölspor ilçe stadı zemininin çok kötü olduğunun altını çizen Maksutlar, zemin iyileştirmesinin İnegölspor'un başarısına olumlu katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bülten