İnegölspor'da 27 haziran tarihinde yapılacak olağan kongrede Abdurrahman Maksutlar resmi adaylığını açıkladı.

Maksutlar yaptığı yazılı açıklama ile perşembe günü yapılacak kongrede resmi adaylığını açıklayarak ‘’ Her anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak ilçemizin değeri İnegölspor'umuzun gelinen noktada yalnız kalmaması adına arkadaşlarımızla birlikte yönetim oluşturma kararı aldık.'' dedi.

Abdurrahman Maksutlar listenin hazır olduğunu ancak liste konusunda kongreye kadar bir açıklama yapılmayacağını ifade etti.