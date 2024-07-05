2023-2024 sezonunda TFF 2.Lig'de mücadele eden Orduspor 1967 SK’da görev alan Yücer, öncesinde Hes İlaç Afyonspor’ı çalıştırmıştı. Sezon sonunda Orduspor’dan ayrılan Sinan Yücer ile görüşen İnegölspor yönetimi, teknik direktör olarak Yücer ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili İnegölspor yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki hafta sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

SİNAN YÜCER KİMDİR?

15 Mayıs 1975 tarihinde Yozgat'ta doğan Sinan Yücer. Kariyerinde Çengelköy, Ümraniyespor, Dardanelspor, Bandırmaspor, Erdekspor, Kahramanmaraşspor, Sultanbeylispor, Afjet Afyonspor ve Orduspor 1967 SK gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE