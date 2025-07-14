

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreni Futbol Şube Sorumluları Rıdvan Ünlütekin ile Olcay İleri katıldı.



İmza töreni öncesi açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Rıdvan Ünlütekin, şunları söyledi:

“Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün eski takım kaptanlarımızdan Orhan Aktaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Orhan kardeşimize evine tekrar hoş geldin diyoruz. Anlaşmanın hem Orhan kardeşimize hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günler içinde anlaşma yaptığımız oyuncularımızı kamuoyuna duyuracağız.”



Orhan Aktaş ise, “Kısa süreli bir ayrılığın ardından tekrar evine döndüğüm için mutluyum. Camiamızı inşallah en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnegölspor büyük bir camia ve bu camiayı hak ettiği noktalara taşımak için takım arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.