Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Tutsak Muhittin Böcek' imzasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şeffaf yönetim vurgusu yaparak, bağımsız yargının adaleti sağlayacağına inandığını belirterek, Antalyalılara seslendi.ANTALYA (İGFA) - Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Antalyalılara seslendi.

Konyaaltı’nda 4 dönem, Büyükşehir’de 2 dönem belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Böcek, liyakatli ve dürüst ekibiyle Antalya için çalıştığını vurguladı.

"Tutsak Muhittin Böcek" imzalı yaptığı paylaşımda, Böcek, yönetiminde şeffaflık ilkesine bağlı kaldığını, muhalefet üyelerinin de yer aldığı denetim komisyonları ve devletin tüm denetimlerinden geçerek hesap verebilir bir yönetim sergilediklerini belirtti.

“Milletin parasını millete harcamaktan başka yol bilmeyiz” diyen Muhittin Böcek, bağımsız yargının kararlarıyla adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancını ifade etti.

Mesajında Antalyalılara duygu dolu bir hitapta bulunan Böcek, “Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. En önemlisi, sizlerle yeniden kavuşacağız. Sizleri seviyorum” diyerek sözlerini tamamladı.