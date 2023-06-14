İnegölspor Başkanı Osman Sevim ile yönetim kurulu üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Kulüp Başkanı Osman Sevim, şunları söyledi:

“Müdürüm öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın içinde çok büyük bir heyecan var. İnşallah ilçemizin tüm dinamikleri ile hareket ederek İnegölspor’umuzu hak ettiği noktalara taşıyacağız. Gün birlik olma günü. İnegölspor ilçemizin en değerli markalarından biri. Bu doğrultuda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bizleri ağırladığınız için tekrar teşekkür ederiz.”ifadelerini kullandı.

Her zaman İnegölspor’umuzun yanında ve destekçisi olduğunu ifade eden İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ise ziyaretleri için Kulüp Başkanımız Osman Sevim ile yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

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