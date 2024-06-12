İnegölspor'da 3 sezondur forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özyapı, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla İnegölspor'a veda etti.

Özyapı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Üç sezon formasını gururla taşıdığım, çok güzel arkadaşlıklar ve anılar biriktirdiğim İneöglspor ile sözleşmemi sonlandırmış bulunuyorum. Bu camiamın formasını giymemde emeği olan Kulüp başkanlarım ve yönetimleriyle birlikte kulüp profesyonellerine çok teşekkür ediyorum. Sahaya ilk adım attığım an itibariyle desteklerini hep hissettiğim 'büyük İnegölspor taraftarına çok teşekkür ederim.' Sizleri tanımak çok güzeldi... Elimden gelenin hep en iyisini yapmaya çalıştım hakkınız helal edin."