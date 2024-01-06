İnegölspor Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan TFF Sorumlusu Serkan Eskikalfa, şunları söyledi:

“Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün daha öncede transfer gündemimizde olan Belediye Derince Spor’dan orta saha oyuncusu Bilal Gündoğdu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bilal kardeşimize bordo beyazlı formamız altında başarılar diliyorum.”

Bilal Gündoğdu ise İnegölspor’da şampiyonluklar yaşamak istediğini belirterek, “ İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnegöl camiasını yakından biliyorum. İnegölspor’a karşı daha önce forma giyinme şansım oldu. Güzel bir taraftarı var. İnşallah burada başarılı olmak hem de kulübüme katkı sağlamak istiyorum.”ifadelerini kullandı.