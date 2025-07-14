Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkan Yardımcısı Yalçın Atalay, şunları söyledi:

“Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 2. dış transferimizi gerçekleştiriyoruz. Isparta 32 Spor Kulübü’nden Sağ kanat oyuncusu Hüseyin Afkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hüseyin kardeşimiz bu liglerin aranan oyuncusu. İnşallah takımımıza ciddi manada katkı sağlayacak. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”

Hüseyin Afkan ise, “İnegölspor büyük bir camia. Bu camianın bir parçası olduğum için mutluyum. Daha önce defalarca İnegölspor’a karşı mücadele verdim. Gerçekten etkileyici taraftar grubu var. İnşallah taraftarlarımızın desteği ile inegölspor’umuzu hak ettiği noktalara taşıyacağız” dedi.