TUZLASPOR

2023-2024 futbol sezonunda TFF 1. Ligde mücadele eden Tuzlaspor, ligi 38 puanla 16. Sırada bitirerek 2. Lige düştü.

SARIYER

Geçtiğimiz sezon yine İnegölspor’un yer aldığı kırımızı grupta mücadele eden Sarıyerspor, topladığı 41 puanla ligi 14. Sırada tamamladı. Küme düşme tehlikesi yaşayan ekip için kötü bir sezon yaşandı.

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

2023-2024 futbol sezonunda 3.lig 3. Grupta mücadele eden ekip, topladığı 60 puanla grubu lider tamamlayarak 2. Lige yükselme başarısı gösterdi.

BATMAN PETROLSPOR A.Ş

2023-2024 futbol sezonunda 3.lig 2. Grupta mücadele eden ekip, topladığı 60 puanla grubu lider tamamlayarak 2. Lige yükselen takımlardan biri oldu.

ANAGOLD24 ERZİNCANSPOR

Geçtiğimiz sezonda yine İnegölspor’un grubunda yer alan ekip, topladığı 66 puanla ligi 4. Sırada tamamladı. Play off oynama hakkı kazanan ekip, 1. Lige yükselme maçlarında elendi.

ISPARTA32SPOR

2023-2024 futbol sezonunda Kırmızı Grupta İnegölspor’un rakibi olan Isparta32spor, 54 puanla topladığı ligi 7. Sırada tamamladı.

FETHİYESPOR

2023-2024 futbol sezonunda Kırmızı Grupta İnegölspor’un rakibi olan Fethiyespor, topladığı 44 puanla ligi 10. Sırada tamamladı.

1461 TRABZON F.K

2023-2024 futbol sezonunda Beyaz Grupta mücadele eden ekip başarılı bir sezon geçirdi. Topladığı 72 puanla ligi 4. Sırada tamamlayan ekip play off oynama hakkı kazandı. Karadeniz ekibi 1. Lige Yükselme maçlarında elendi.

ALTAY

2023-2024 futbol sezonunda 1. Ligde mücadele eden İzmir ekibi için kabus gibi bir yıl oldu. Ligi 10 puanla 17. Sırada tamamlayan ekip 2. Lige düştü.

ALTINORDU

2023-2024 futbol sezonunda Beyaz Grupta mücadele eden Altınordu, altyapıdan yetiştirdiği futbolcularla tanınıyor. Geçtiğimiz sezon ligi 43 puanla 12. Sırada bitiren ekip bu yıl İnegöspor’un rakibi oldu.

ANKARASPOR

2023-2024 futbol sezonunda yine Beyaz Grupta mücadele takımlardan biri olan Ankaraspor başarılı bir sezon geçirdi. Ligde topladığı 58 puanla ligi 6. Sırada tamamlayan ekip, play off oynama hakkı kazansa da, play off’larda istediği başarıyı yakalayamadı.

GMS KASTAMONUSPOR

Geçtiğimiz sezonda yine İnegölspor’un grubunda yer alan ekip, topladığı 78 puanla ligi 2. sırada tamamladı. Liderliği kıl payı kaçıran ekip , 1. Lige yükselme maçlarında ise elendi.

HES İLAÇ AFYONSPOR

2023-2024 futbol sezonunda yine Beyaz Grupta mücadele takımlardan biri olan HES İlaç Afyonspor ligi orta sıralarda tamamladı. Topladığı 42 puanla ligi 13. Sırada tamamlayan ekip bu yıl İnegöspor’un rakibi oldu.

İSKENDERUNSPOR

Geçtiğimiz sezon yine İnegöspor’un yer aldığı Kırmızı grupta yer alan ekiplerden biri olan İskenderunspor ligi 6. Sırada tamamladı. Play offlara kayılma hakkı kazanan ekip, 1. Lige yükselme maçlarında ise elendi.

KEPEZSPOR

2023-2024 futbol sezonunda Kafkasspor’un da yer aldığı 3. Lig 1. Grupta yer alan Kepezspor tarihi bir sezonu geride bırakarak şampiyon oldu. 2. Lige yükselen ekip bu kez İnegöslpor’un rakibi olacak.

KIRLARELİSPOR F.A.Ş

2023-2024 futbol sezonunda yine Beyaz Grupta mücadele takımlardan biri olan Kırklarelispor F.A.Ş ligi orta sıralarda tamamladı. 44 puan toplayan ekip ligi 11. Sırada bitirdi.

ADANA 1954

2023-2024 futbol sezonunda 3. Lig 4. Grupta mücadele ekip ligi lider tamamlayarak 2. Lige yükselme başarısı gösterdi.