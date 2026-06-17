Kaza saat 20.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Park yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Muhammed E.(27) yönetimindeki 16 MC 2741 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken sola dönüş yapmakta olan Sürücü Yavuz O.(64) yönetimindeki 16 YAE 85 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.