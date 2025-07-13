Kültürpark içinde başlayan festival kapsamında açılan dernek stantlarının olduğu alanda İnegölspor'a destek amaçlı başlatılan TOGG çekilişi için İnegölspor stantında bilet satışına başlandı. 200 TL karşılığında 1 bilet alan İnegöllü vatandaşlar çekilişe yoğun destek verdi.



Başlatılan çekilişle ilgili açıklama yapan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "Bugün İnegölspor adına düzenlediğimiz TOGG çekilişinin startını veriyoruz. Bugün itibarıyla başlayıp 15 Eylül’de bitecek İnegölspor’umuza katkı olarak sağlamak isteyen vatandaşlarımız da 200 TL karşılığında bir bilet alarak hem araba kazanma şansını hem kulübümüze destek sağlama şansı yakalayacaktır. TOGG çekilişi ile ilgili derneklerimizi, spor kulüplerimizi, vakıflarımızı, sanayicilerimizi, partilerimizi herkesi vatandaşlarımızı İnegölspor’umuza destek vermek için bekliyoruz" dedi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, "Bugün çok anlamlı bir gün yaşıyoruz aslında. 2022 yılında en son düzenlemiş olduğumuz kültür sanat festivalini malum pandemi, deprem şeklinde ara vermiş olduk. Bu yıl inşallah yeniden startını verdik, 38.sini düzenliyoruz. Dolayısıyla tüm halkımızı festivale davet ediyoruz. Beraberinde yine burada çeşitli kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, hemşehri derneklerimizin çadırları var. Şu anda burada İnegölspor’umuzun standında bulunuyoruz. İnegölspor’umuz festivalle beraber önemli bir adıma imza atmış oluyor. Bugün burada İnegölspor biliyorsunuz şehrimizin hem markası hem gururu, bu manada İnegölspor’umuzu kalkındırmak adına bir çekiliş tertip etmiş bulunmaktayız. Yine belediyemizinde katkılarıyla beraber yine yerli ve milli aracımız olan, ülkemizin ilk aracı olan TOGG aracını milli piyango çerçevesinde çekilişe koymuş bulunuyoruz. Başkanımızında ifade ettiği gibi 15 Eylül’e kadar sürecek olan bir çekiliş süreci var. Beraberinde herkesin ulaşabileceği bir fiyatı belirlenmiş durumda. 200 TL fiyatla bu biletler alınmış olacak. Biz şehrimizin marka değeri olan İnegölspor’umuza katkı ve destek sunmak amacıyla bütün vatandaşlarımızı bu çekilişe davet ediyoruz" dedi.