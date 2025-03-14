İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Mesudiye Mahallesi İnegöl caddesinde hızla seyreden araç, takip eden polis otosuna çarpıp kontrolden çıkmasına neden oldu. Kontrolünden çıkan polis otosu seyir halindeki 2 araç ile çarpıştı. Şüpheli ise hızla kaçarak kayıplara karıştı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, 3 araçta hasar meydana geldi.



YAKALANDI

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı ve şüpheliyi 1 saat içerisinde buldu. Kasımefendi caddesinde yakalanan şüphelinin ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı ortaya çıktı. Şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL ve trafiği tehlikeye sokma ve dur ihtarına uymamaktan idari işlem başlatıldı.