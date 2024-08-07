Gastronomi alanında yaptığı çalışmalarla İnegöl’ün turizm değerine değer katan İnegöl Belediyesi, şehrin 5. Coğrafi işaretli ürününü düzenlenen lansmanla duyurdu. İnegöl’e balkan göçüyle gelen lezzetlerden biri olan ve bugün hem evlerin hem esnaf lokantalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Mişoriz, İnegöl’ün coğrafi işaretli ürünü oldu. Gastro İnegöl Restoranında düzenlenen lansman ile İnegöl Mişorizi tanıtıldı.

İnegöl Belediyesi’nin başlattığı Gastro İnegöl çalışmaları kapsamında şehrin saklı kalmış değerleri yeniden gün yüzüne çıktı. Turizm adına yapılan çalışmaların önemli bir ayağı olan gastronomi çalışmaları kapsamında İnegöl Köftesinin yanında şehrin birbirinden kıymetli gastronomi değerlerini de ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla çıkılan yolda, 11 ürün için Coğrafi İşaret başvurusu yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl İnegöl Çıbrıka Bitkisi, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Sütlü Kadayıfının coğrafi işaretleri alındı. Son olarak Büryan ismiyle de bilinen İnegöl Mişorizi İnegöl’ün 5. Coğrafi işaretli ürünü oldu.

MİŞORİZ İÇİN ÖZEL LANSMAN

İnegöl Mişorizinin coğrafi işaret lansmanı Salı akşamı Gastro İnegöl Restoranında yapıldı. İnegöl protokolüyle birlikte İnegöl ve Bursa’dan sektör temsilcileri, gastronomi profesyonelleri, basın mensupları ve influencerlar lansmana katıldı. Programda Arnavut yemeği olan Mişoriz, yine o bölgeye has lezzetlerle süslenerek özel bir menüyle sunuldu. Arnavut Çorbası, Zeytinyağlı Arnavut dolması, Kıymalı pırasalı Arnavut böreği, Filiya, Trileçe ve Vişne kompostosu ile sunulan İnegöl Mişorizi, davetlilerden tam not aldı.

İNEGÖL İÇİN HEYECAN DOLU GECE

İnegöl’ün coğrafi işaretli ürünlerinin sunumunun yapıldığı özel bir masanın da hazırlandığı program, Belediye Başkanı Alper Taban’ın davetlileri selamladığı açılış konuşmasıyla başladı. Güzel bir akşamda güzel bir vesileyle buluştuklarını hatırlatan Başkan Taban, “Ben çok heyecanlıyım. Çünkü konu gastronomi olduğunda kendimize yeni bir sayfa açtığımızı ve bu alanda heyecanla, azimle, gayretle ilerlemek istediğimizi her fırsatta dillendiriyoruz. Bu akşam da hem sizlere yeni coğrafi işaretli yemeğimiz Mişorizi tattırmak hem de görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz” dedi.

İNEGÖL’ÜN KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ BÜYÜK BİR ZENGİNLİK

İnegöl’ün daha çok mobilyayla, sanayiyle ön plana çıktığını, beraberinde tarım değerlerinin de konuşulduğunu ancak bunlarla birlikte kendilerinin gastronomi değerlerini de öne çıkarmak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Alper Taban, “Özellikle pandemi sürecinde tüm kırsal mahallelerimizin taramalarını gerçekleştirdik. Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızın değerleriyle, örf ve adetleriyle, gelenekleriyle, görenekleriyle bu şehre geldiklerini biliyoruz. Onları bir fırsata dönüştürmek istedik. Bu taramalar esnasında giyim kuşamdan tutun da mutfak ve düğün gibi her şeyi çıkarmaya çalıştık. İnegöl’de 81 vilayetten yaşayan vatandaşlarımız olduğu gibi aynı zamanda Balkanlardan, Kafkaslardan ve Türki Cumhuriyetlerden göç etmiş vatandaşlarımız da var. İşte bu çeşitliliği kayıt altına alarak çıkan reçeteleri mutfağımızda değerlendirdik” ifadelerinde bulundu.

200 DOLAYINDA YEMEK ÇEŞİDİ VAR

Şehrin gastronomide önemli argümanlara sahip olduğuna da vurgu yapan Taban, şöyle devam etti: “İnegöl’de turizm anlamında doğası, gastronomisi, termal kaplıcalarının öne çıktığını görüyoruz. Biz burada özellikle gastronomi noktasında 200 dolayında yemek çeşidi ve ciddi bir gastronomi zenginliği olduğunu gördük. Bunun bir fırsata çevrilebileceğini düşündük. Bu noktada bizlere hem şehrimizin bir evladı olan hem de gastronomi profesörü olan Murat Doğdubay hocamızın bizlere ciddi katkıları oldu. İnegöl Köftesi bildiğiniz gibi Bulgaristan’dan şehrimize gelen ve daha sonra burada markalaşan bir değer. Bu markadan da güç alarak yolumuza devam ettik. Bir yol haritası çıkardık. Bu yol haritasında yeni coğrafi işaretler almak, marka tescilleri gibi süreçler yer alıyor. Bunlar bizim şehrimizin değerini gün yüzüne çıkarmanın adımları. Bizler coğrafi işaretli İnegöl Köftemizi yine baş tacı yapıyoruz ve onun yanında İnegöl Sütlü Kadayıfı, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Çıbrıkası ve son olarak bugün itibariyle de İnegöl Mişorizinin coğrafi işaretini almış olduk. Coğrafi işaret süreci devam eden başkaca ürünlerimiz de var.”

MİŞORİZ ARNAVUT KÜLTÜRÜNÜN İNEGÖL’E ARMAĞANI

“Mişoriz yemeği Arnavut kültüründen gelen kıymetli bir ürün. Benim de yemekten keyif aldığım çok özel bir lezzet. Arnavutçada Miş, et anlamına geliyor. Oriz ise pirinç anlamına geliyor. Bu kelimelerin birleşiminden yemeğimizin ismi oluşuyor. Bir nevi etli pilav. İnegöl’ümüzde hem evlerimizin hem de esnaf lokantalarımızın vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade edebilirim.”

İNEGÖL VE BURSA ÇOK ÖZEL ŞEHİRLER

Başkan Taban’ın ardından AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman kürsüye gelerek bir selamlama konuşması yaptı. Salman, “İnegöl’ümüz, Bursa’mız çok güzel ve özel şehirler. İnegöl deyince her şey var. Sanayi var, mobilya var, tarım var, turizm var, kaplıca var. Eskiden gastronomi alanında sadece köftemiz vardı, şimdi köftenin yanında gastronomi deyince İnegöl her geçen gün önemli merkezlerden biri haline geliyor. Bu bir vizyon meselesi. Geçmişte Alinur Aktaş Başkanımızın, bugün Alper Taban Başkanımızın yaptığı çalışmalarla bu seviyeye geldik. Bir yandan merkezi hükümetimiz bir yandan yerel yönetimimizle İnegöl’ü daha müreffeh bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Çünkü İnegöl büyürse Bursa büyür ve gelişir. Bursa büyürse Türkiye büyür ve gelişir” diye konuştu.

GASTRONOMİ ŞEHİRLERİN TANITIMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Lansmanda son olarak kürsüye çıkan isim Yenişehir Kaymakamı, İnegöl Kaymakam Vekili Osman Aslan Canbaba oldu. Kısa bir selamlama konuşması yapan Canbaba, “Gastronomi tanıtım açısından en önemli argümanlardan biri. Dolayısıyla Belediye Başkanımızın bu anlamda yaptığı çalışmalar, İnegöl’ün tanıtımına ciddi katkı sağlıyor. Görüyoruz ki İnegöl sadece sanayiden ibaret değil. Bu akşam buraya katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası misafirlere Mişoriz ile birlikte hazırlanan özel menünün sunumu yapıldı. Ardından konukların İnegöl gastronomisi, İnegöl turizmi ve Mişoriz ile ilgili fikir ve görüşleri dinlendi.