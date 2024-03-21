Başta Gemlik, Mudanya, Karacabey olmak üzere Marmara ve Akdeniz'de çoğunlukla balık avına çıkan balıkçılar düzenlenen bir organizasyonla bir araya gelme fırsatı buldu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte balık avlanma taktikleri, balıkçılık kanunları, yeni nesil balıkçılık ve dernekleşme konularında istişarede bulunmak amacıyla toplanan balıkçılar, Gastro İnegöl'de iftar yemeği yediler. Yemek sonrası Kafkasspor tesislerinde toplantı yapan ekip, İnegöl'den sayıları git gide artan balık tutkunlarını bir araya getirerek sık sık istişare yapmak konusunda fikir birliğine vardılar. Grup adına konuşan Bülent Sarı "İnegöl'de onlarca balık tutkunu insanımız bireysel olarak ülkemizin çeşitli noktalarında avlanmaya çıkıyor. İlçemizde avlanma türü ticaret amaçlı değil, hobi amaçlı. Bizler ilçemizdeki balık tutkunlarını bir araya getirerek tanışmak ve bilgilerimizi paylaşmak istedik. Profesyonel anlamda balıkçılık yapan çok sayıda arkadaşımız var. Her birinin fikirleri balık avcılığı konusunda bizlerin gelişmesine katkı sunuyor. Toplantımızda ayrıca sezon değerlendirme şansı yakaladık. Malum bölgemiz balıkçılık konusunda oldukça değerli. Gemlik Körfezi başta olmak üzere Bursa sınırlarında yer alan Mudanya, Karacabey gibi ilçelerimizde çok sayıda balıkçı, av sezonunu verimli bir şekilde geçirmeye çalışıyor. Balıkçılık o kadar arttı ki limanlarda tekneler için yer bulunamıyor. Bizler balıkçılığın her geçen yıl artmasına bir yandan sevinirken diğer yandan da negatif sonuçlarını pozitife dönüştümek için projeler üretiyoruz. Toplandığımız arkadaşlarda fikirleriyle destek olmaya çalışıyorlar. İlerleyen zamanlarda dernekleşme konusunda da adımlar atabiliriz." diye konuştu.



Kaynak: Öznur Dede