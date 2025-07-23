İnegöl’ün bugüne kadar İnegöl doğumlu olup şehir dışında görev yapan 19 milletvekili oldu. Raporda yayınlanan isimler ise şöyle;
“Tarihsel sürecimizden bugüne kadar şehrimize ve İnegöl doğumlu olup şehrimizin dışında görev yapan (19) milletvekilimiz vardır. Milletvekillerimizin bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
1. Sofyalı Mehmet SADIK: (1909-1914) Ertuğrul Milletvekili
2. Ahmed Hamdi LAKŞE: 1. Dönem Ertuğrul Milletvekili
3. Mehmed Şükrü YAŞİN: 2. 3. 4. ve 5. Dönem Çanakkale Milletvekili
4. Şekibe Akkavuk İNSEL: 5. Dönem Bursa Milletvekili
5. Veli YAŞİN: 5. Dönem Kayseri Milletvekili
6. Fahri BÜK: 8. Dönem Bursa Milletvekili
7. Abdurrahman KONUK: 8. Dönem Bursa Milletvekili
8. Ahmet TÜRKEL: 12. 13. 14. 15. Dönem Bursa Milletvekili-Ticaret Bakanı
9. Saffet URAL: 16. Dönem Bursa Milletvekili
10. Muzaffer Naci ÇEREZCİ: 14. Dönem Niğde Milletvekili
11. Emin ACAR: 15. Dönem Bursa Milletvekili
12. Kadri GÜÇLÜ: 19. Dönem Bursa Milletvekili
13. Ali Osman SÖNMEZ: 20. Dönem Bursa Milletvekili
14. Burhan ORHAN: 21. Dönem Bursa Milletvekili
15. Ahmet SÜNNETÇİOĞLU: 21. Dönem Bursa Milletvekili
16. Sedat KIZILCIKLI: 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili
17. Hüseyin ŞAHİN: 24. 25. ve 26. Dönem Bursa Milletvekili
18. Vildan Yılmaz GÜREL: 27. Dönem Bursa Milletvekili
19. Ayhan SALMAN: 28. Dönem Bursa Milletvekili