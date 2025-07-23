İnegöl’ün bugüne kadar İnegöl doğumlu olup şehir dışında görev yapan 19 milletvekili oldu. Raporda yayınlanan isimler ise şöyle;

“Tarihsel sürecimizden bugüne kadar şehrimize ve İnegöl doğumlu olup şehrimizin dışında görev yapan (19) milletvekilimiz vardır. Milletvekillerimizin bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

1. Sofyalı Mehmet SADIK: (1909-1914) Ertuğrul Milletvekili

2. Ahmed Hamdi LAKŞE: 1. Dönem Ertuğrul Milletvekili

3. Mehmed Şükrü YAŞİN: 2. 3. 4. ve 5. Dönem Çanakkale Milletvekili

4. Şekibe Akkavuk İNSEL: 5. Dönem Bursa Milletvekili

5. Veli YAŞİN: 5. Dönem Kayseri Milletvekili

6. Fahri BÜK: 8. Dönem Bursa Milletvekili

7. Abdurrahman KONUK: 8. Dönem Bursa Milletvekili

8. Ahmet TÜRKEL: 12. 13. 14. 15. Dönem Bursa Milletvekili-Ticaret Bakanı

9. Saffet URAL: 16. Dönem Bursa Milletvekili

10. Muzaffer Naci ÇEREZCİ: 14. Dönem Niğde Milletvekili

11. Emin ACAR: 15. Dönem Bursa Milletvekili

12. Kadri GÜÇLÜ: 19. Dönem Bursa Milletvekili

13. Ali Osman SÖNMEZ: 20. Dönem Bursa Milletvekili

14. Burhan ORHAN: 21. Dönem Bursa Milletvekili

15. Ahmet SÜNNETÇİOĞLU: 21. Dönem Bursa Milletvekili

16. Sedat KIZILCIKLI: 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili

17. Hüseyin ŞAHİN: 24. 25. ve 26. Dönem Bursa Milletvekili

18. Vildan Yılmaz GÜREL: 27. Dönem Bursa Milletvekili

19. Ayhan SALMAN: 28. Dönem Bursa Milletvekili

Kaynak: HABER MERKEZİ