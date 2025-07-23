Yangının etkisiyle gökyüzünü kaplayan duman, rüzgarın da etkisiyle İnegöl semalarına kadar ulaştı. İlçede vatandaşlar yoğun duman nedeniyle şaşkınlık yaşarken, görüş mesafesi de yer yer azaldı. Bazı bölgelerde is kokusu hissedildiği bildirildi.

Yetkililer, yangının söndürülmesi için Sakarya ve Bilecik’te havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü, İnegöl’de ise şu an için herhangi bir yangın tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Vatandaşlara, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken maske kullanmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.