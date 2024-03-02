Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından TBMM'ye sunulan “İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”, büyük yankı uyandırdı. Eğer kanun teklifi kabul edilirse İnegöl, Türkiye'nin 82.ili olarak haritada yerini alacak.

Kanun Teklifinin Detayları

Kanun teklifiyle kurulan ilde, merkezi idare tarafından oluşturulacak il teşkilatıyla ilgili işlemlerin 60 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca İnegöl Belediyesi’nin İl Belediyesine dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar da 90 gün içinde tamamlanacak.

İnegöl İl Genel Meclisi’nin kuruluş çalışmaları, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 60 gün içinde yapılacak seçimle belirlenecek. Ayrıca, İnegöl İl Özel İdaresinin kadro unvanları, sayıları ve dereceleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.