İstanbul Taksim’deki nostaljik tramvaylara benzer şekilde hizmet verecek olan Baykoca, toplamda 10 yolcu kapasitesine sahip.
İnegöl’ün ulaşım altyapısına önemli bir katkı sunması beklenen tramvay, saatte 30 km hız kapasitesine ulaşabiliyor. 12 saatte tam şarj olabilen Baykoca, şarj sonrası 6 saat kesintisiz hizmet verebilecek şekilde tasarlandı.
İlk turda, öğrenciler ve vatandaşlar tramvaya binerek yeni ulaşım aracını yakından inceleme fırsatı buldu. Baykoca, İnegöl’e modern bir ulaşım alternatifi sunarak, şehre değer katmayı hedefliyor.
Kaynak: YAVUZ YILMAZ