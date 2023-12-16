İnegöl Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi günlerinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da elde ettikleri başarılarla ses getirdiler.

30 dan fazla ülkeden gelen 1500 yarışmacının 78 ayrı kategoride yarıştığı yarışmada Hacı Sevim Yıldız 4 MTAL ekip kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

12 öğrencinin katıldığı yarışmalarda öğrenciler 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya alma başarısını göstererek Bursa ve İnegöl’ü en iyi şekilde temsil ettiler.

Yarışmada başarı elde eden öğrencilerin isimleri ve kazandıkları madalyalar ise

Restoran Balık Tabağı-Arda Yeşil-Altın

Restoran tatlı tabağı- Semanur Karaağaç- Altın

Restoran tatlı tabağı-Fatma Korcan- Gümüş

Restoran tatlı tabağı-Sudenur Erken- Gümüş

Restoran ana yemek tabağı- Eylül Sargın- Gümüş

Restoran balık tabağı- Kardelen Acar- Bronz

Restoran ana yemek tabağı-Feyza Gedik-gümüş madalya

Restoran makarna tabağı- İbrahim Emre Arslan- altın

Restoran makarna tabağı- Amine Kızıltaş- Gümüş

Restoran makarna tabağı- Yaren Uzun- gümüş

Restoran ana yemek tabağı- Zeynep Özsoy- gümüş

En iyi lise ekip yarışması- Sudenur Erken - Altın

En iyi lise ekip yarışması- Fatma Korcan - Altın

En iyi lise ekip yarışması- Feyza Gedik- Altın

Öğrencilerin yarışmaya hazırlanmasında katkı sunan okul müdürü Serkan Anıl GÖK ve alan öğretmenleri Evren GÜNERİ, Avşar ÇİFTÇİ ve Emre ÖZESEN