İnegöl Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi günlerinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da elde ettikleri başarılarla ses getirdiler.
30 dan fazla ülkeden gelen 1500 yarışmacının 78 ayrı kategoride yarıştığı yarışmada Hacı Sevim Yıldız 4 MTAL ekip kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.
12 öğrencinin katıldığı yarışmalarda öğrenciler 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya alma başarısını göstererek Bursa ve İnegöl’ü en iyi şekilde temsil ettiler.
Yarışmada başarı elde eden öğrencilerin isimleri ve kazandıkları madalyalar ise
Restoran Balık Tabağı-Arda Yeşil-Altın
Restoran tatlı tabağı- Semanur Karaağaç- Altın
Restoran tatlı tabağı-Fatma Korcan- Gümüş
Restoran tatlı tabağı-Sudenur Erken- Gümüş
Restoran ana yemek tabağı- Eylül Sargın- Gümüş
Restoran balık tabağı- Kardelen Acar- Bronz
Restoran ana yemek tabağı-Feyza Gedik-gümüş madalya
Restoran makarna tabağı- İbrahim Emre Arslan- altın
Restoran makarna tabağı- Amine Kızıltaş- Gümüş
Restoran makarna tabağı- Yaren Uzun- gümüş
Restoran ana yemek tabağı- Zeynep Özsoy- gümüş
En iyi lise ekip yarışması- Sudenur Erken - Altın
En iyi lise ekip yarışması- Fatma Korcan - Altın
En iyi lise ekip yarışması- Feyza Gedik- Altın
Öğrencilerin yarışmaya hazırlanmasında katkı sunan okul müdürü Serkan Anıl GÖK ve alan öğretmenleri Evren GÜNERİ, Avşar ÇİFTÇİ ve Emre ÖZESEN