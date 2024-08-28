İnegöl’de BUSKİ tarafından devam eden altyapı çalışmalarının yanı sıra, İnegöl Belediyesi, altyapının tamamlandığı bölgelerde sorumluluğundaki sokaklarda yol kaplama işlemlerine devam ediyor. Bu çerçevede Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tretuvar ve asfalt çalışmaları yoğun bir tempoda sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da bu çalışmaları yerinde inceledi.

KOZLUCA BULVARI SAĞ VE SOL KISMI 2 ETAP ŞEKLİNDE ASFALTLANACAK

İnceleme sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Taban, “Ertuğrulgazi Mahallemizde yaptığımız çalışmaları yerinde görmek için buradayız. Ekiplerimiz alan içerisinde alt yapı çalışmalarını da göz önünde bulundurarak hazır olan noktalarda, yerleşimin şekillendiği bölgelerde eksiklerimizi gidermeye çalışıyorlar. Burada 2 etap şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kozluca Bulvarının sağ tarafında kalan kısımda çalışmalarımız başladı. Özellikle sorumluluğu İnegöl Belediyesine ait olan bölgelerde çalışmalar devam ediyor. Gülhan, Nurhan, Mimoza ve Meşale Sokaklarda tretuvar çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Akpınar Caddesinin sağ tarafında bulunan Ulupınar, Hünkar, Aktaş ve İlayda Sokaklarda da yine çalışmalarımıza devam ediyor. Burada çalışmalar tamamlandığında, Kozluca Bulvarının sol tarafında kalan bölgede gerekli çalışmalara devam ediliyor olacak” dedi.

10 MİLYON TL’LİK TRETUVAR YATIRIMI

Bölgede yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Taban, “Ertuğrulgazi Mahallesinde biz neler yapıyoruz? Neler yapacağız? Çalışma tamamlanan alanlarda 1000 metretül bordür ve 1400 m2 parke taşı yapıldı. 1. etapta yapılacak alan 1500 metretül bordür ve 2200 metrekare parke taşı. 2. etapta planlanan çalışma ise 10 bin metretül bordür, 13 bin m2 parkedir. 2. etap kapsamında 43 sokakta çalışma planlanmaktadır. Toplamda 12 bin 500 metretül bordür ve 14 bin 400 metrekare parke taşı yapılacak olup yaklaşık maliyetimiz ise 10 milyon TL'dir” diye konuştu.

ASFALT ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Bölgede tretuvarla birlikte devam eden asfalt çalışmaları olduğunu da hatırlatan Taban, “5 sokakta asfalt uygulamasına başladık; Mimoza, Reis, Meşale, Asır ve Sümer. 2 sokakta çalışma tamamlandı; Mimoza ve Reis. Toplamda 5 sokakta 685 metre uzunluğunda asfalt uygulaması olacak. Burada da yaklaşık 3 milyon liralık bir çalışma yapılmış olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Bizler canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle ilçe belediyesi olarak sorumluluğumuz olan alanlarda eksiklerimizi gidermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.