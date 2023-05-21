İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2022 yılı faaliyet raporuna göre, İnegöl’de en çok karşılaşılan 10 suç türünde ilk sırayı dolandırıcılık alıyor.

61 sayfalık İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2022 yılı faaliyet raporunda, 2022 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. Raporda, yıl içerisinde gelen dosya sayısının 18 bin 39 olduğu, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 14 bin 803 ve karar sayısının 14 bin 785 olduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarının temizlenme oranlarının ise yüzde 81,96 olduğu dile getirildi.

SON BEŞ YILA GÖRE SORUŞTURMA DOSYA SAYILARI

2018 yılında 12 bin 143, 2019 yılında 12 bin 186, 2020 yılında 12 bin 865, 2021 yılında 15 bin 242 ve 2022 yılında 18 bin 39.

İNEGÖL'DEKİ SUÇ TÜRLERİ

Raporda, İnegöl'deki suç türlerine göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 10 suç türünde; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 628, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık 579, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık 409, konut dokunulmazlığını ihlal etme 377, mala zarar verme 353, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 337, hırsızlık 286, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık 244, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık 217 ve dolandırıcılık 129

TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERE İLİŞKİN DOSYA SAYILARI

Tutukluluk kararı verilen 618, tutukluluk kararı verilmeyen 868 olmak üzere toplam bin 486.

KARAR TÜRÜNE GÖRE DOSYA SAYILARI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen soruşturmaya yer olmadığı kararı 1204, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (takipsizlik) 8582, iddianame 4779, birleştirme 539, görevsizlik 1, yetkisizlik 716, fezleke 21, kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı (türk ceza kanunu 191. madde) 415, kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı (çocuk koruma kanunu 19. madde) 0, uzlaşma 1480, ayırma 449, davaname 5, daimi arama kararı 1907, idari yaptırım kararı 132, seri yargılama usulü talepname sayısı (ceza muhakemesi kanunu m.250/8) 146.

UZLAŞTIRMA İLE SONUÇLANDIRILAN SORUŞTURMA SAYISI

Uzlaştırma kapsamında olan dosya sayısı bin 480, uzlaştırma uygulanan dosya sayısı bin 155, uzlaştırma uygulanamayan dosya sayısı 153.