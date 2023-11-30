Emekliler için yeni promosyon kampanyası İNG Bank tarafından geldi. Emekliler promosyonlarla ilgili haberleri çok yakından takip etmektedir. İNG Bank ise yeni emekli promosyon kampanyası yaptığını duyurdu.

Geçen sene ile beraber emeklilerin promosyonlara ilgisi arttı. Bu sebeple bankalar arasında rekabet oluşmaya başladı. Bankalar müşterilerin dikkatini çekebilmek için emekli promosyonlarında artış yapmaya başladı. Bu sene ilk mide ise İNG Bank’tan geldi.

İNG BANK yeni emekli promosyon kampanyası ne kadar ve koşulları nedir?

Emekli olan kişilerin maaşlarını 3 sene boyunca İNG Banktan alma sözü sonrasında 8 bin 500 TL ye kadar promosyon almak mümkün.

İmzalanan taahhütname sonrasında başka bir şart aranmayacak. Bir aylık geliri 3 bin 500 TL olan 5 bin 100 TL, 3 bin 500- 7 bin 500 TL arası olan 5 bin 950 TL, 7 bin 500-10 bin TL arası olan 7 bin 650 TL, 10 bin TL üzeri ise 8 bin 500 TL promosyon imkanı sunuluyor.