ING Türkiye, ING Mobil’i geliştirmeye devam ediyor. Müşteriler, uygulama ile günlük bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor, ayrıca bir bankacıyla görüşme ihtiyacı duyduklarında, Cebimdeki Danışman ile uzman bir bankacıyla görüntülü görüşerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte, yapay zeka INGo’da yer alan Canlı Destek hizmetine 7/24 ulaşabiliyor. Banka, daha zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla uygulamaya yeni özellikler ekledi.

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye, müşterilerine daha kolay, hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla ING Mobil’i her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Bankanın müşterileri, uygulama ile günlük bankacılık işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işlemleri tek tuşla halledebiliyor. Ayrıca bir bankacıyla görüşme ihtiyacı duyduklarında, uygulamada yer alan Cebimdeki Danışman ile haftanın 7 günü gece 00.00’a kadar kredi, yatırım, mevduat, sigorta gibi konularda uzman bir bankacı ile görüntülü görüşerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte, bankanın müşterileri, akıllı bankacılık robotu INGo’ya 7/24 ulaşabiliyor ve 600’den fazla konu hakkında destek alabiliyor. Yapay zeka teknolojisi ile çalışan INGo, ihtiyaç duyduğu zaman müşterileri Canlı Destek ile yazışmaya yönlendirilebiliyor. INGo’dan ulaşılan Canlı Destek kanalı ise 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Banka, daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunma amacıyla ING Mobil’e yeni özellikler ekledi.

Fon Getiri Karşılaştır özelliği ING Mobil’de

Yapılan açıklamaya göre, ING Mobil’in hayatı kolaylaştıran özellikleriyle ING müşterileri birikimlerine yön verirken yatırım fonları hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor. ING Mobil’de yer alan ‘Fon Getiri Karşılaştır’ özelliği ile ING müşterileri diledikleri yatırım fonlarının getirilerini kolayca karşılaştırabiliyor ve fon getiri grafiği ile dönemsel getirileri inceleyerek fon işlemlerini gerçekleştirilebiliyor.

Müşteriler eksik kimlik bilgilerini Cebimdeki Danışman ile uzaktan görüşerek tamamlayabiliyor

Müşteriler, şubeye gitmeden eksik kimlik bilgilerini mobil uygulama üzerinde yer alan Cebimdeki Danışman hizmeti ile bankacılarla uzaktan görüşerek tamamlayabiliyor. Ayrıca müşteriler, yeni adres kayıtlarını ve teyitli adres güncellemelerini de uygulama üzerinden yapabiliyor. Kullanıcı kodu iptal olan mobil uygulama kullanıcıları ise yine uygulama üzerinden dijital kimlik doğrulama adımlarını geçerek yeni kullanıcı kodu alabiliyor.

Ayrıca müşteriler uygulamanın giriş ekranının altındaki menüde ilk sırada yer alan FAST İşlemleri menüsü üzerinden Karekod ile Ödeme, Para Gönderme, Karekod Oluşturma, Kolay Adres Yönetimi ve Güvenli Ödeme gibi işlemleri kolayca yapabiliyor. Bununla birlikte, 2. el araç alımı ve kitle fonlama işlemlerini Güvenli Ödeme ile daha hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilebiliyor.

"Mobil bankacılığı stratejimizde önceliklendiriyor, müşteri deneyimini merkeze alıyoruz"

Önce mobil yaklaşımıyla ilerlediklerini aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, "Mobil bankacılığı stratejimizde önceliklendiriyor, müşteri deneyimini merkeze alarak uzun zamandır bu alana yatırım yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl ING Mobil’i ve internet bankacılığımızı yenileyerek daha kolay, hızlı, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya başladık. Dijital yatırımlarımızın başarılı sonuçlarını da gördük. Uzaktan müşteri edinimi oranımız yüzde 56 ile sektör ortalamasının üstünde. Uygulama memnuniyet skorumuz ise 95 puan. Müşteri deneyimini sürekli iyileşen ve gelişen bir alan olarak konumluyor, daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak için mobil uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni özelliklerimizden biri olan ve yatırım fonlarıyla ilgilenen müşterilerimizin ilgi gösterdiği ’Fon Getiri Karşılaştır’ özelliğini mobilde sunarak müşterilerimiz için fark oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırım fonlarını stratejimizde önceliklendiriyoruz; son 1 yılda yatırım fonlarında yüzde 215, sene başından bu yana TL fonlarda yüzde 158 büyüme gerçekleştirdik. Tamamen dijital bir banka olarak, müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.