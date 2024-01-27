İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, Batman Vali Yardımcılığı görevine atanırken, Gölpazarı ve Pazaryeri kaymakamların asaleten atamaları gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’nin bugün tarihli ’Yürütme Ve İdare Bölümü’ başlıklı kararla Kaymakam, Vali Yardımcısı ve Emniyet Müdürlüğü atamaları yayınlandı. Bu karara göre, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, Batman Vali Yardımcısı olarak atandı. Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ile Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’ın asaleten atamaları gerçekleştirildi.

Öte yandan, Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Faruk Ateş Burdur Tefenni Kaymakamlığına, Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Hakan Başoğlu ise Isparta Senirkent Kaymakamlığına atandı.