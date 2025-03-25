Nesine 3 Lig 2. Grupta geride kalan 24 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 27 puanla ligde 12. sırada yer alan İnegöl Kafkasspor, Rize’de zorlu bir 90 dakikaya çıkacak.

Çayelispor’un konuğu olacak ekip, son antrenmanını yaparak maçın saatini beklemeye başladı. İnegöl temsilcisi Rize deplasmanında puan ya da puanlar almaya çalışacak. Küme düşme hattına 6 puan uzaklıkta bulunan ekipte moraller üst seviyede.

ÇAYELİSPOR NASIL BİR TAKIM?

Play off’a kalmak isteyen Çayelispor, ligde şu ana kadar oynanan 24 haftada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 35 puanla 8. sırada yer alıyor. Play-off hattına sadece 2 puan uzaklıkta bulunan ekip, hafta sonunu maç yapmadığı için dinlenerek geçirdi.

Ligde 26 gol atıp kalesinde 24 gol gören ekip, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 galibiyet, ve 3 mağlubiyet aldı. Takımda 6 golü bulunan Hakan Kuş en etkili silahları olurken, 11 futbolcu ise gole katkı yapmayı başardı. Takım futbolu oynayan ekip, inişli çıkışlı grafiği ile dikkat çekiyor.

ÇAYELİSPOR-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 2. Grup 25. Hafta mücadelesinde Çayelispor-İnegöl Kafkasspor arasında ki karşılaşma 26 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de Çayeli İlçe Stadyumunda oynanacak.