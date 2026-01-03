İnönü Üniversitesi’nin nitelikli projeleri patentlerle tescillenmeye devam ediyor. Bu kapsamda "Aspirasyon Pnömonisini Önlemek Üzere Yeni Bir Cihaz" ile "NayMn0.5-xCoxFe0.43M0.07O2 Bataryalar Katot Aktifi İçeren Şarj Edilebilir Bataryalar" adlı buluşlar, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent almaya hak kazandı.

İlk olarak Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu ile Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tecellioğlu "Aspirasyon Pnömonisini Önlemek Üzere Yeni Bir Cihaz" başlıklı buluşa imza attı. İkinci olarak ise Fen-Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Serdar Altın, Prof. Dr. Fatih Bulut, Prof. Dr. Sedat Yaşar, Arş. Gör. Sebahat Altundağ, Fizik Yüksek Lisans Mezunu Ebru Doğan ve Kent Kart Firma Temsilcilerinin de katkılarıyla hazırlanan "NayMn0.5-xCoxFe0.43M0.07O2 Bataryalar Katot Aktifi İçeren Şarj Edilebilir Bataryalar" adlı buluş literatüre kazandırıldı.

Bu buluşlar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentle tescillendi.