Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Mayıs 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi Mart 2023’te, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,3 arttı.ANKARA (İGFA) - İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu’nun Mayıs 2023 sonuçlarını yayımladı.

Üretim yılın ilk çeyreğinde alt sektörlerin 11’inde yükselirken, 11’inde ise geriledi. . Rapora göre 2023’ün Mart ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Böylece yılın ilk çeyrek dönemindeki üretim artışı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Sektördeki büyümenin sınırlı oranda gerçekleşmesi iç ve dış taleplerdeki düşüşten kaynaklandı.

En yüksek üretim artışı yüzde 43,6 ile metal kapı ve pencere sektöründe yaşandı.

YILIN İKİNCİ YARISINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER

Raporda ayrıca, seçimlerin geride kalmasıyla yılın ikinci yarısına ilişkin öngörülerin büyük ölçüde şekillenmeye başladığı da belirtildi.

Türkiye İMSAD raporuna göre, 2023 yılının ilk yarısında yurt dışı pazarlarında görülen zayıflamada, deprem afetinin etkileri ve seçim beklentileri belirleyici oldu.

Gelinen noktada seçimlerin geride kalmasıyla, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler de büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Buna göre inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisini etkilemesi beklenen farklı unsurlar öne çıktı. Bu unsurlardan en önemlisi yeni yönetimin para ve maliye politikalarında normalleşme işaretleri göstermesi oldu. Böylece merkez bankası faizi ile diğer kredi faizlerindeartış beklentisi ortaya çıktı.

Ekonomiyi soğutmak için uygulanması beklenen daha sıkı para politikasının yılın ikinci yarısında inşaat sektörünü sınırlayabileceği ihtimali güçlendi.

Raporda, 2024 yılı Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimler öncesi geleneksel olarak yerel yönetimlerin alt ve üst yapı inşaat faaliyetlerine ağırlık vereceği belirtilirken, sektörde yaşanması beklenen bu hareketliliğin, inşaat malzemesi sanayisini güçlendirmesi konusunda önemli bir unsur olduğunun altı çizildi.