Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen başkanlığında ‘İnsan Hakları Kurulu’ toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakam Sözen başkanlığında gerçekleşen İnsan Hakları Kurulu toplantısında; ilçe insan hakları kurallarının oluşturulması, çalışma şekilleri, başvuru şekli ve başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin ve diğer faaliyetler hakkında üyelere sunum yapıldı. Gölpazarı’nda insan hakları bilincinin arttırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilerek, kurulun varlığı ve işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapılması hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.