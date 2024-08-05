Özellikle kan şekeri metabolizmasında temel olan insülinin görevlerini kısaca özetlersek;

Kan şekerinin hücrelere geçişini ve enerji olarak kullanılmasını sağlar.

Kan şekeri yüksekliğinde (örneğin yemeklerden sonra ) fazla glikozun kas ve karaciğere geçerek depolanmasını sağlar.

Kan şekeri düştüğü zaman (açlık durumunda) ise kas ve karaciğerdeki depolar ile kan şekerinin dengelenmesini sağlar.

Bu kısaca açıkladığımız görevler bile insülin hormonunun hayati olduğunu gösterir.

Bel bölgesindeki aşırı yağlanma, fazla kilo gibi durumlarda kan şekeri dengesizlikleri ile insülin direnci gelişebilir. İnsülin direnci tedavi edilmediğinde diyabete neden olabilir.

İnsülin direncinin tedavisinde en güzel yöntem kilo kaybıdır. Genellikle yüksek kilolu bireylerde görülen insülin direnci kilo kaybıyla düzelmektedir. İnsülin direnci programlarında yağ kaybı sağlanarak sağlıklı bir diyet ile ilerlemek gerekir. Diyetisyenlerimiz eşliğinde insülin direnci beslenme programı ile ilerleyerek siz de insülin direncinden kurtulabilirsiniz.

İnsülin direnci diyeti öncesi kan tahlillerinizi inceleyen diyetisyenlerimiz size uygun beslenme programınızı düzenleyerek hem ideal vücut ağırlığına gelmenizi sağlar hem de insülin direncini kırmaya destek olur.