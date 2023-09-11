Reaktif hipoglisemi, gizli şeker, şeker hastalığı, trigliserid, kolesterol bozukluğu dolayısıyla kan yağlarında bozukluk, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inmeler, felç gibi çeşitli olumsuz etkilerle karşımıza çıkıyor. Aslında hasta giderek şişmanlıyor. Şişmanlık ise çağımızın en önemli hastalıklarından birisi ve pek çok hastanın ne yazık ki temel sebebidir. Özellikle kanser gibi hastalıklarda çok etkili olduğunu biliyoruz. O yüzden mutlaka insülin direncinin olup olmadığını araştırmalı ve buna ait tedaviyi bulmak zorundayız.