Hangi Ülkenin: İtalya
Kuruluş Yılı: 9 Mart 1908
Kuruluş Yeri: Milano/İtalya
Tam İsmi: Football Club Internazionale Milano SpA
Takma İsimleri: Nerazzurri (Mavi, Siyahlılar), Il Biscione (Natriks yılanları), I Serpenti, La Beneamata
Yer Aldığı Lig: Serie A
Kulüp Başkanı: Erick Thohir
Teknik Direktörü: Stefano Pioli
Takım Renkleri: Mavi – Siyah
Stadyumu: Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano
Stadyum Kapasitesi: 80.065
Resmi Sitesi: www.inter.it
İnter Hakkında Bilgi
FC İnter Futbol Kulübü, Milano İtalya’da kurulan bir takımdır. Kuruluş tarihi 9 mart 1908’dir. Takımın tam ismi Football Club Internazionale Milano SpA olmasına rağmen günümüzde kısaca Internazionale, Inter Milan veya Inter şeklinde de kullanılmaktadır. FC İnter takımı bulunduğu ülke olan İtalya’nın en yüksek ligi olan Serie A’da yer almaktadır. FC İnter takımı, müzesine götürdüğü Şampiyonlar Ligi, üç defa UEFA Kupası, iki defa Kıtalararası Kupa ile ismini sadece İtalya’da değil tüm dünyada duyurmayı başarmıştır.
İnter’in kulüp başkanı Erick Thohir olmakla birlikte teknik direktörü ise Stefano Pioli’dir. İtalya takımının takma isimleri Nerazzurri (Mavi, Siyahlılar), Il Biscione (Natriks yılanları), I Serpenti, La Beneamata, renkleri ise mavi-siyahtır. FC İnter Futbol Kulübünün yaklaşık toplamda seksen bin altmış beş kişi kapasiteli Giuseppe Meazza Stadyumu isminde Milano’da stadyumu bulunmaktadır. FC İnter Futbol Kulübünün resmi internet sitesine www.inter.it adresinden ulaşmanız mümkündür.
İnter Hangi Ülkenin
Cevap: İnter takımı İtalya ülkesinindir.
İnter Takımının Başarıları
Ulusal
Serie A
- Şampiyon (18): 1909–10; 1919–20; 1929–30; 1937–38; 1939–40; 1952–53; 1953–54; 1962–63; 1964–65; 1965–66; 1970–71; 1979–80; 1988–89; 2005–06; 2006–07; 2007-08; 2008-09, 2009-2010
- İkinci (13): 1932–33; 1933–34; 1934–35; 1940–41; 1948–49; 1950–51; 1961–62; 1963–64; 1966–67; 1969–70; 1992–93; 2002–03; 2010-11
Coppa Italia
- Şampiyon (7): 1938–39; 1977–78; 1981–82; 2004–05; 2005–06; 2009-10; 2010-11
- İkinci (6): 1958–59; 1964–65; 1976–77; 1999–00; 2006–07; 2007–08
Supercoppa Italiana
- Şampiyon (5): 1989; 2005; 2006; 2008; 2010
- İkinci (4): 2000; 2007; 2009; 2011
Uluslararası
Aşağıdaki şampiyonluklar yalnızca UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen turnuvalara aittir. Hazırlık turnuvaları ve özel kupalar listeye dahil değildir.
Avrupa
UEFA Şampiyonlar Ligi (eski Şampiyon Kulüpler Kupası):
- Şampiyon (3): 1963-64, 1964-65, 2009-10
UEFA Kupası:
- Şampiyon (3): 1990–91, 1993-94, 1997-98
Mitropa Kupası:
- İkinci (1): 1932-33
- Dünya çapı
Kıtalararası Kupa
- Şampiyon (2): 1964, 1965
FIFA Dünya Kulüpler Kupası:
- Şampiyon (1): 2010
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