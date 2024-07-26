Hangi Ülkenin: İtalya

Kuruluş Yılı: 9 Mart 1908

Kuruluş Yeri: Milano/İtalya

Tam İsmi: Football Club Internazionale Milano SpA

Takma İsimleri: Nerazzurri (Mavi, Siyahlılar), Il Biscione (Natriks yılanları), I Serpenti, La Beneamata

Yer Aldığı Lig: Serie A

Kulüp Başkanı: Erick Thohir

Teknik Direktörü: Stefano Pioli

Takım Renkleri: Mavi – Siyah

Stadyumu: Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano

Stadyum Kapasitesi: 80.065

Resmi Sitesi: www.inter.it

İnter Hakkında Bilgi

FC İnter Futbol Kulübü, Milano İtalya’da kurulan bir takımdır. Kuruluş tarihi 9 mart 1908’dir. Takımın tam ismi Football Club Internazionale Milano SpA olmasına rağmen günümüzde kısaca Internazionale, Inter Milan veya Inter şeklinde de kullanılmaktadır. FC İnter takımı bulunduğu ülke olan İtalya’nın en yüksek ligi olan Serie A’da yer almaktadır. FC İnter takımı, müzesine götürdüğü Şampiyonlar Ligi, üç defa UEFA Kupası, iki defa Kıtalararası Kupa ile ismini sadece İtalya’da değil tüm dünyada duyurmayı başarmıştır.

İnter’in kulüp başkanı Erick Thohir olmakla birlikte teknik direktörü ise Stefano Pioli’dir. İtalya takımının takma isimleri Nerazzurri (Mavi, Siyahlılar), Il Biscione (Natriks yılanları), I Serpenti, La Beneamata, renkleri ise mavi-siyahtır. FC İnter Futbol Kulübünün yaklaşık toplamda seksen bin altmış beş kişi kapasiteli Giuseppe Meazza Stadyumu isminde Milano’da stadyumu bulunmaktadır. FC İnter Futbol Kulübünün resmi internet sitesine www.inter.it adresinden ulaşmanız mümkündür.

İnter Hangi Ülkenin

Cevap: İnter takımı İtalya ülkesinindir.

İnter Takımının Başarıları

Ulusal

Serie A

Şampiyon (18): 1909–10; 1919–20; 1929–30; 1937–38; 1939–40; 1952–53; 1953–54; 1962–63; 1964–65; 1965–66; 1970–71; 1979–80; 1988–89; 2005–06; 2006–07; 2007-08; 2008-09, 2009-2010

1909–10; 1919–20; 1929–30; 1937–38; 1939–40; 1952–53; 1953–54; 1962–63; 1964–65; 1965–66; 1970–71; 1979–80; 1988–89; 2005–06; 2006–07; 2007-08; 2008-09, 2009-2010 İkinci (13): 1932–33; 1933–34; 1934–35; 1940–41; 1948–49; 1950–51; 1961–62; 1963–64; 1966–67; 1969–70; 1992–93; 2002–03; 2010-11

Coppa Italia

Şampiyon (7): 1938–39; 1977–78; 1981–82; 2004–05; 2005–06; 2009-10; 2010-11

1938–39; 1977–78; 1981–82; 2004–05; 2005–06; 2009-10; 2010-11 İkinci (6): 1958–59; 1964–65; 1976–77; 1999–00; 2006–07; 2007–08

Supercoppa Italiana

Şampiyon (5): 1989; 2005; 2006; 2008; 2010

1989; 2005; 2006; 2008; 2010 İkinci (4): 2000; 2007; 2009; 2011

Uluslararası

Aşağıdaki şampiyonluklar yalnızca UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen turnuvalara aittir. Hazırlık turnuvaları ve özel kupalar listeye dahil değildir.

Avrupa

UEFA Şampiyonlar Ligi (eski Şampiyon Kulüpler Kupası):

Şampiyon (3): 1963-64, 1964-65, 2009-10

UEFA Kupası:

Şampiyon (3): 1990–91, 1993-94, 1997-98

Mitropa Kupası:

İkinci (1): 1932-33

1932-33 Dünya çapı

Kıtalararası Kupa

Şampiyon (2): 1964, 1965

FIFA Dünya Kulüpler Kupası:

Şampiyon (1): 2010

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