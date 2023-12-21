Avrupa ülkelerinin tamamına yakın olan kısmını gezme imkanı tanıyan İnterbus etkinliği Türkler için vazgeçilmez bir etkinliktir.İnterbus aslında onunda babası olan İnterrail’den esinlenerek türetilmiştir.Kısaca bir otobüs ile 18 farklı Avrupa ülkesini geziyorsunuz.Fakat bu gezi diğer türevlerine nazaran çok daha hızlı ve tanıtım gezisi oluyor.Sanki okul gezisine çıkmış gibi hissediyorsunuz kendinizi benden demesi.İnterbus’un oluşturulma amacı genç sayılan kitlenin dış ülkeleri ve dünyayı görüp gezmesine imkan tanımaktır.20 Günde 18 Avrupa ülkesini gezip gidiyorsunuz artık gerisini siz düşünün.Bazı yerlere gittiğinizde şöyle göz ucundan bakıp tekrar otobüse binmek mi dersin, yoksa konaklamak için neredeyse hiçbir gecenin olmaması mı İnterbus’un dezavantajı olur sizler için bilemem.

İnterbus Hangi Ülkelere Gidiyor ?

İnterbus toplamda 18 Avrupa ülkesine gidiyor.Bu ülkelerin hepsinde başkentleri yada en çok ziyaret edilen turistik bölgeler tercih ediliyor.Zaten çoğunluğun gidip görmek istediği bölgeler olduğu için içinizde çok fazla “ah şurayı’da görseydik” diyeceğiniz bir ukde kalmayacak.İnterbus gittiği yerler rotası;

Gidilecek Ülke Gezilecek Şehirleri İtalya Roma, Padova, Venedik, Floransa, Pompei, Pisa Slovenya Bled Bulgaristan Sofya Almanya Berlin Avusturya Viyana İspanya Barselona Yunanistan Selanik Fransa Cannes, Paris, Nice Belçika Brüksel Vatikan Vatikan City Hırvatistan Zagreb Makedonya Üsküp Sırbistan Belgrad Çek Cumhuriyeti Prag Hollanda Zaanse Schans, Amsterdam Monako Monte Carlo Andorra Andorra La Vella Macaristan Budapeşte, Zsentendre

İnterbus Ülkeleri Gezmesi Ne Kadar Sürüyor ?

İnterbus süresi 18 Avrupa ülkesini 20 Gün‘de bitirmesi ile bilinir.Bu yüzden başlığa’da ışık hızıyla bir Avrupa turu sloganını attık.Yukarıda’da aynen söylediğimiz gibi İnterbus ekonomik imkanları yakalayamayan fakat dünyayı keşfedip gezmek isteyen seyahat meraklıları içindir.Her gittiğiniz ülke ve şehirde çok az süre izin verilip diğer ülkeleri’de görmeniz ve “buralara’da gitmedik demeyiz” sözü içindir.

İnterbus Turu Bilet Fiyatları

İnterbus şu ana kadar yapabileceğiniz en ekonomik gezi turlarından bir tanesidir.1190 Euro bilet fiyatı ile şu anki kura göre 10.000 Türk lirasından fazla para ediyor, para birimimizin geleceğine ve geçmişine bakılırsa bu en az birkaç yıl daha böyle fiyatlar üzerinde arz edecek gibi görünüyor.Ücretini verdiğiniz kadar konforlu olmasa’da, bir çok arkadaş edineceğiniz türden bir seyahattir.İnterbus’un bilet fiyatları hayalinize ve yurt dışında neler yapmak istediğinize göre size fazla yada ekonomik gelebilir.Biliyorsunuz bu turda bazı günler hiç uyumadan Avrupa’da yürüyor olacaksınız ve gezerken göremediğiniz, yeterince vakit geçiremediğiniz yerlerde hevesiniz kursağınızda kalacak.Ama çoğu ülkeyi gördüğünüz için tur bittikten sonra bir daha yurt dışına açılacağınız zaman hangi ülkeye gitmek istediğinizi daha iyi anlayacaksınız.

Ne Kadara Mal Olur ?

İnterbus’un ortalama verilerine göre ekonomik ve çok fazla konaklama yapacağınız bir etkinlik olmadığı için 20 ülkeyi gezdiğinizde 500 Euro civarı yeterli oluyor.Ama siz her gittiğiniz yerde meşhur olan yemeklerini sokak lezzetlerini tatmak istiyorsanız 1500 – 2000 Euro civarı getirin derim.

İnterbus Konaklama Yerleri

Çok hızlandırılmış bir biçimde yapacağınız İnterbus etkinliğinin 20 gün olması nedeni ile indiğiniz her yerde otellerde kalmayacaksınız.Konaklama yapacağınız oteller genellikle 4 yıldızlı otellerdir.Bazılarında 5 bazılarında ise 3 yıldızlı otellerde kalacaksınız ve o gecenin sabahında kahvaltınızı’da otelin imkanları dahilinde yapabiliyorsunuz.Aşağıda sizlere hangi şehirlerde ne kadar konaklama yapacağınızı aktarıyorum;

Bölge Gün Amsterdam Roma Budapeşte Barselona Lübyana Paris Prag Menton Selanik

Her birinde birer gece kalıyorsunuz.Listedeki şehirler bence gayet kalmak isteyeceğiniz şehirlerdir.

İnterbus Deneyimleri ve Kullanıcı Yorumları

İnterbus tecrübesini yaşayan insanlar genellikle pozitif yorumlar vermektedir. Eğer ekonomik bir tur düşünüyorsanız dünyanın her yerinde yüksek ücret ödeyerek dünyayı gezebilirsiniz fakat İnterbus ile 18 ülkeyi 3.000 TL bandında ödeyip geziyorsunuz. İşte aradaki bu fiyat farkını bilen herkes bu ekonomiye göre güzel bir tur olduğunu söylüyor. Daha önce Avrupa kıtasındaki ülkeleri ziyaret etmemiş ve hepsini görmek isteyenler için birebir bir turdur. Gidenlerin tek yandığı nokta ise her yerde çok kısa sürede kalındığı’dır. Buraları görmedik dememek için oluşturulan İnterbus turu kesinlikle niyetiniz Avrupa topraklarına ayak basmaksa son derece ideal bir organizasyondur. 18 Günde 18 farklı Avrupa ülkesini görmek demek bir o kadar farklı havayı, insanları, kültürü, mimari eseri tecrübe etmek demektir. Sonuçta buraların yerlisi olmayacaksınız.