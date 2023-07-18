Bursa'da AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti'nin basın açıklamasının ardından polisin müdahalesiyle gerilim yaşandı. Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olay çıkmasın diye önlem alan polisimize tekme tokatla saldıranlara şiddetle kınıyorum. Bu tarz bir muhalefet anlayışı kabul edilemez. Toplumsal barışa zarar veren bu tür eylemler, demokrasiye olan inancımızı sarsmaktadır. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Gürkan'ın bu açıklamasıyla birlikte, olayların provokatif eylemler olduğu ve güvenlik güçlerine yönelik şiddetin demokratik değerlerle bağdaşmadığı vurgulandı. Ayrıca, olayların önüne geçilmesi ve toplumsal huzurun sağlanması için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Gürkan’ın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"YAZIKLAR OLSUN!

Olay çıkmasın diye önlem alan Polisimize tekme tokatla saldıran.. Böyle muhalefet anlayışına..

YAZIKLAR OLSUN!

Muhalefetin de seviyelisi, erdemlisi gerek...

Milletvekilliği zırhını kullanarak, İYİ Parti'nin il başkanı ve iki milletvekilinin İl Başkanlığımıza eylem yaparak girmeye çalışması.. Giremeyince, önünde yapmaya çalıştığı siyasi şov, izinsiz, hukuksuz, provokatif ve seviyesizliklerini bir kez daha ortaya koymuştur.

Geçmişte de benzerlerine imza attıkları gösterilerin kendilerine zerre katkı sağlamadığını göremeyecek kadar basiretsiz bu muhalefetle siyaset yapmak da bizim talihsizliğimiz oldu maalesef.

Siyaset yapmayı sahne sanatlarını icra etmekten ibaret olarak gören bu zatı muhteremler, milletin hakkını şovlarla sözümona savunmak yerine öncelikle; bir oturup bir kalktıkları, sonra yine oturdukları, kumar masası dedikleri, terör örgütünün siyasi uzantılarıyla omuz omuza yürüdükleri ve patronlarını açıklayamadıkları masada neden yer aldıklarının hesabını versinler.

Türkiye düşmanlarından yana neden saf tuttuklarını vatandaşlarımıza açıklasınlar...

Biz 21 yıldır olduğu gibi Aziz Milletimize hizmet etmeye, eser siyaseti ortaya koymaya devam edecek, bu kutlu vatanın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar!"

Bu sözlere karşılık İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu bu ifadelere şöyle yanıt verdi;

"AK Parti İl Başkanı [email protected] !

Gördüm ki insafsız zamlarınızı protesto eden bizlere, “Yazıklar olsun” diyerek atıp tutmuşsun!

Asıl sana yazıklar olsun!

Polisimize saldırdılar ne demek!

İYİ Partililer devletine ve devletin emniyet güçlerine, askerine, polisine her zaman saygılıdır; bunu test etmek de sana düşmez.

Devletimizin fedakar polisini vatandaşımızla karşı karşıya getirmeye de bir daha cüret edeyim demeyin!

O cefakar insanlar sadece iktidarın değil; devletin polisidir ve hepimizin güvenliğinden sorumludur.

İstihbarat kaynaklarını da gözden geçir bir zahmet!

Kimsenin AK Parti İl binasına girme gibi bir niyeti olmadı!

Kapınıza hepi topu bir tane içi boş bir benzin bidonu bıraktık, hepsi o kadar.

Hiç bir İYİ Partili de; binanıza girerek kirli saltanatınızla temas etmek istemez, bilmiş ol!

Ve sen asıl bir gecede, litresini 35.90 TL yaptığınız benzinden ve bir biri ardına iğneden ipliğe bindirdiğiniz zam bombardımanından, dövizdeki depremden bu milleti nasıl koruyacaksın iktidar partisi olarak ondan haber ver.

Bu arada terör örgütüyle kol kola girmenin en çok size yakıştığını bu millet uygulamalı olarak gördü.

Hem de birbirinizi kırmızı halılar üzerinde sarıp sarmaladığınızı gördü bu millet!

Protesto demokratik bir haktır ve bak sana bir demokrasi dersi vereyim.

Hemen yarın gelip İYİ Parti’nin kapısına siyah çelenk bırakabilirsin.

Emniyet güçlerini çağırmana veya bizim çağırmamıza hiç gerek yok. Söz; güvenliğini bizzat ben sağlayacağım.

Üstelik buna da gerek kalmayacak, İYİ Partililerin tamamı, senin demokratik protesto hakkına saygı duyacak denli sağduyuludur.

İnsafsız zamlarınızı protesto ettiğimiz için ‘yazıklar olsun’ demişsin, ‘şov’ demişsin, ‘sahne sanatı’ falan demişsin.

Bütün bu söylediğin sahneler, şovlar, movlar ‘itibardan tasarruf yapılmaz’ diyerek ‘şatafatlı saltanat’ sürmeyi pek seven AK Parti’ye yakıştığını en iyi sen bilirsin!"