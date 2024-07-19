Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sultan köyünden İpsala istikametine giden İbrahim Ergene (61) yönetimindeki otomobil, Sarıcaali köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergene’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Ergene’nin cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.