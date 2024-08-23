Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde operasyon düzenleyerek 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonların devam edeceği vurgulandı. Operasyonların terörü kaynağında yok etmek amacıyla planlı, hızlı ve sürekli olarak sürdürüleceği belirtildi.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"



