İran’ın düzenlediği saldırılar, Tel Aviv’in güneyindeki Rishon Lezion kentini hedef aldı. Bölgedeki yerleşim alanlarında büyük yıkım meydana geldi. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerine yönelik saldırılarında nükleer tesisler ve üst düzey askeri komutanlıklar hedef alınmış, saldırılarda Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’nin de aralarında bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirmiş, 320 kişi yaralanmıştı.

İran, bu saldırıların ardından İsrail’e iki dalga halinde toplam 150 füze fırlattı. Füze saldırılarında Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahı iki kez hedef alınırken, iki Demir Kubbe savunma sistemi bataryası da imha edildi. Saldırılarda Tel Aviv’in güneyinde birçok bina zarar gördü, bazıları ise tamamen yıkıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, saldırılar sırasında Tel Aviv’in güneyindeki binaların hedef alındığını, ölü sayısının 3’e, yaralı sayısının ise 91’e yükseldiğini bildirdi. İsrail ordusu, füze saldırılarına dair görüntü ve konum bilgilerinin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırı sonrası sahada ciddi yıkımın meydana geldiğini, bazı yaralıların enkaz altında kaldığını, bazılarının ise yürüyerek yardım istediğini açıkladı. Ekiplerin sahadaki arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu, sabaha karşı füze sirenlerinin çaldığını ve milyonlarca insanın sığınaklara indiğini duyurdu. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise gece boyunca beş kez sığınaklara gittiğini belirterek, “İsrail’de zorlu bir geceydi” ifadesini kullandı.