Bölge genelinde mevsim standartlarını aşan sıcaklar Van'da da etkili oldu. Serinlemek isteyenler Van Gölü'ne koşarak havuzlarda eğleniyor.

Çevre illerin yanı sıra İranlı turistler de göle giderek köpüklü suyun keyfini çıkarıyor. Bazı İranlılar havuz başında düzenlenen köpük partilerine katılmak için yaz tatili için Van’a geliyor.

Eğlencenin tavan yaptığı partiler, renkli görüntülere sahne oluyor. Türkçe ve Farsça müzikler eşliğinde yapılan köpük partisine katılanlar, dans ederek sıcağı unutuyor.

Adeta Akdeniz Sahilleri

Genç ve yaşlı her yaştan İranlı, Akdeniz sahilini andıran köpük partilerinin tadını çıkarıyor. Van'ı çok sevdiklerini ve en ufak bir fırsatta geldiklerini söyleyen İranlı turistler, aşırı sıcaktan bunaldıklarını ve bu nedenle havuz başında serinlediklerini söylediler.