İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden müşteri hesabı oluşturanlara 20.000 TL'ye kadar faizsiz ve taksitli nakit avans kullanım ayrıcalığı tanıyor. Bankaların yıl içinde sundukları fırsatlar müşteri hesabı oluşturan kullanıcılar için alışveriş sürecini avantajlı hale getiriyor. İş Bankası İşCep mobil uygulama üzerinden “müşteri olmak istiyorum” adımını tamamlayanlar 20.000 TL'ye kadar nakit kazanı fırsatı elde ediyor. 31 Aralık tarihine kadar banka uygulaması üzerinden yapılacak başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

İşcep ile 20 bin TL nakit avans nasıl kazanılır?

Acil nakit ihtiyacı bulunanlar İş Bankası'nın 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans teklifini değerlendirebilir. Üstelik banka ek bir kefil ya da masraf talebinde bulunmuyor. Online başvuru onayı alan her hesap sahibinin kredi kartı başvurusu yapması yeterli oluyor. Kredi kartı başvurusu onayı alan müşteriler kartı teslim aldıktan sonra 20.000 TL'ye kadar nakit avansını kullanmaya başlayabiliyor.

20 Bin TL Geri Ödeme Şartları!

20.000 TL nakit avans kredisi 6 ay vadeli olarak geri ödenebiliyor. 300 TL'den 20.000 TL'ye kadar herhangi bir aralıkta nakit talebi anında dikkate alınıyor. İşCep ve Maximum mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunan hak sahipleri bu destekten faydalanabiliyor. Kartın kullanılabilir limiti üzerinden sınırlandırılan nakit avans tutarı kredi kartı onayı alan tüm müşteriler için geçerlidir.

İş Bankası 20 Bin TL Nakit Avans Kampanya Şartları

İş Bankası mobil uygulama üzerinden hesap onayı alanlar aynı uygulamadan kredi kartı başvurusunda bulunabilir. Kredi kartını fiziki olarak teslim almadan önce kart limitinin %50'sini aşmamak şartıyla 5.000 TL'ye kadar online alışveriş yapılabilir. Kredi kartı başvurusu onaylananlar 7 iş günü içerisinde nakit avans başvurusunu İşCep uygulamasından gerçekleştirebilir. Her müşteri kampanya kapsamında bu faydadan yalnızca bir kez yararlanabilir. İş Bankası bireysel kredi kartı sahiplerinin faydalanabildiği bu kampanya müşteri bazında değerlendirilecek olunup İş Bankası şartları değiştirme hakkına tabidir.