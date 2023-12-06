Olay, Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesinde Sahil Caddesinde bulunan tadilattaki 5 yıldızlı otelin çatısında yaşandı. Alınan bilgiye göre; çalışmakta olan inşaat işçisi bir anlık dalgınlık sonucunda 21 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin’in hayataını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ve Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler sevk edildi.

Harun Çetin’in cenazesi Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Osmaniye nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Harun Çetin’in Manavgat Demirciler Mahallesinde ikamet ettiği bildirildi.