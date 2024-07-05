Türkiye İş Bankası ile Fibabanka arasında yapılan anlaşma ile Fibabanka’nın Gold Kart, Prestige Kart ve Business Kart kullanıcıları, Maximum dünyasının sunduğu taksitli alışveriş imkanlarına sahip olacak.

Türkiye İş Bankası, Fibabanka ile Maximum POS altyapısının paylaşımına yönelik iş birliğine gitti. Bu kapsamda Fibabanka’nın Gold Kart, Prestige Kart ve Business Kart kullanıcıları, Maximum anlaşmalı iş yerlerinde sunulan taksitli alışveriş imkanlarından yararlanabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle konuya ilişkin açıklamasında, bankanın ödeme sistemleri alanında yaygın üye iş yeri ağı bulunduğunu belirterek, “Bireysel ve ticari müşterilerimizin kartlı ödemelerdeki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak altyapıya sahibiz. Banka ile yaptığımız iş birliği ile ülkemizde kredi kartıyla taksitli alışveriş imkânını genişletirken, kart sahiplerine Maximum’un çok sayıda avantajını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize alışveriş deneyimlerini daha da kolaylaştıracak çözümler geliştirmek konusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızı geniş bir çerçevede sürdürüyor, çeşitli iş ortaklıkları için görüşmeler yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk şu açıklamada bulundu: “Banka olarak Ekosistem Bankacılığı yaklaşımımız kapsamında fiziksel mağazalardan online platformlara kadar uzanan yelpazede, müşterilerimizin tüm alışveriş yolculuklarında, finansmana ihtiyaç duydukları andan itibaren yanlarındayız. Banka ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığımız, tüm kart kullanıcılarımıza sunduğumuz alışveriş olanaklarını daha da genişletmemizi sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu iş birliği, tüketicilerimize daha fazla esneklik ve finansal çözüm sunma misyonumuzun bir parçası olarak, sektördeki konumumuzu pekiştiriyor.”