İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin FATF’ın gri listesinden çıkmasına ilişkin, “Türkiye şimdi hak ettiği yerde, 2.5 yıldır zaten olmaması gereken bir listedeydi” ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini “Başardık” mesajıyla açıklaması üzerine, karara ilişkin iş dünyasının görüşlerini paylaştı.

Avdagiç, şunları kaydetti: “Ülkemizin FATF’ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF’ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir.”