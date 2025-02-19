Topluma, çevreye ve sektörlerine anlamlı katkılar sunan girişimlerin değerlendirildiği ‘Business Honors Awards 2025’ ödül töreni önceki akşam İstanbul’da gerçekleştirildi. Crowne Plaza İstanbul - Ortaköy Bosphorus ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Sunuculuğunu Yağmur Kalyoncu’nun yaptığı gecede farklı sektörlerde faaliyet gösteren 52 şirket ödüle layık görüldü. Ödüller, katılımcıların alkışları arasında takdim edildi.

İlk kez şirketlerin birden fazla departmanıyla ödül aldıkları bir organizasyon düzenlediklerini belirten Business Honors Awards Kurucu Ortağı Yasemin Oğralı, "İlk günden beni yanımızda olan ve bize inanan tüm jüri üyelerimize, tüm destekçilerimize ve ekibimize çok teşekkür ediyorum. Tüm enerjimizi güçlü bir marka oluşturmaya harcadık. İş dünyasında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Marka değerlerimizin en önemlilerinden biri de toplumsal fayda oluşturmak. İlerleyen yıllarda pek çok STK ile iş birliği yapacağız" dedi.

‘‘Markamızı global hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’

Güçlü bir marka oluşturduklarını dile getiren Oğralı, ‘‘Şirketlerin başarılarını ödüllendirdik. Çok titiz bir değerlendirme yapıldı. Bize gelen projelerin bir değeri olmak zorunda. Farklı departmanlardan yapılan başvurular kriterlerimize göre incelendi. Çok güçlü bir marka oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Markamızı global hale getirmek için önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

En güçlü liderleri, yenilikçi projeleri ve ölçümlenebilir başarıları öne çıkarmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Yasemin Oğralı, "Topluma, çevreye ve sektörlerine anlamlı katkılar sunan girişimleri değerlendirdik. Gördüğümüz ilgi bizleri çok mutlu etti. Yüzlere başvuru aldık. İş dünyasının onur tablosunu oluşturmayı ve mükemmeliyetin bir sembolü olmayı hedefliyoruz" dedi.

‘Business Honors Awards 2025’e iş dünyasından lider isimlerin de büyük destek verdiğini belirten Yasemin Oğralı, "Jürimiz iş dünyasının duayen isimlerinden oluştu. Şerif Kaynar, Tunç Berkman, Ebru Arıcan, Füsun Kuran, Nebahat Akkoç, Ural Aktaş, Veysi Küçük, Çağla Hullu, Ali Evren Dinç, Serhan Tınastepe, Mustafa Başar, Can Uysal, Seden Efe Yılmazer, Yasemin Yıldırım, Ayça Kaya, Gizem Kartal Sükan, Bahardır Kayıcan, Ferhat Zamanpur, Levent Özsaygı, Zeynep Öztürk ve Murat Büyükkucak, iş dünyasının onur tablosunu oluşturmak için bir araya geldi. Her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İş dünyasının en prestijli buluşmasına ev sahipliği yapan gece DJ Tankut Karakurt’un performansıyla devam etti.