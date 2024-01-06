İş Sanat’ın yeni yıl konseri “Viyana Gala” İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşti.

İş Sanat’ın geleneksel yeni yıl konseri “Viyana Gala” English Chamber Orchestra ile dün akşam İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşti. Stephanie Gonley yönetimindeki English Chamber Orchestra ve soprano Corinne Cowling Viyana valsleri ve polkalarla seyircilere özel bir akşam yaşattı. Orkestra ile birlikte sahne alan dansçıların performansları, müzik ve dansın uyumunu gözler önüne serdi. Renkli kostümleri ve danslarıyla sanatseverlere görsel bir şölen sunan dansçılar, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.