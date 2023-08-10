Dünya çapında etkileri devam eden Covid-19 pandemisinin yankıları iş dünyasında da hissedilmeye devam ediyor. Covid aşısını reddettiği gerekçesiyle işten çıkarılan bir işçi için Bölge Adliye Mahkemesi'nden olumlu bir haber geldi. Mahkeme, sadece aşı olmadığı nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasının geçerli olmadığına hükmetti ve alternatif çalışma yöntemlerinin önceden denenmediğini belirtti.

Bir ilaç firmasında Tıbbi İlaç Mümessili olarak görev yapan genç bir çalışan, aşı olmadığı için işten çıkarıldı. Mağdur genç, İş Mahkemesi'ne başvurarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. Maddesine dayanarak işverenin kendisine aşı olması için 3 günlük bir süre verdiğini ve aksi takdirde iş akdinin sonlandırılacağının iletilmiş olduğunu ifade etti. Ancak o tarihte Covid-19'a yakalandığını ve aşı olabilmesi için en az üç ay beklemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, işverenin aşıyı zorunlu tutmasının hukuki bir dayanağının olmadığını savundu. Kendisinin karantinasının bitiminde işe döndüğünü, ancak iş sözleşmesinin sona erdiğini ve işe iade talebinde bulundu.

Davalı şirketin avukatı ise pandemi nedeniyle İnsan Kaynakları Müdürlüğü aracılığıyla tüm çalışanlardan aşı yapılmasının talep edildiğini ve genç çalışanın aşıya karşı çıktığını belirtti. Davacının işvereni telefonla arayarak aşıya karşı olduğunu bildirdiğini iddia etti ve davanın reddedilmesini talep etti. Ancak mahkeme, davacının iddialarını kabul etti ve işverenin alternatif çözüm yollarını aramadan sadece aşı olmadığı gerekçesiyle iş sözleşmesini sonlandırdığını belirtti.

Mahkeme kararında, Covid-19'u geçirmiş kişilere 21/07/2021 tarihli bir genelge ile aşının üç ay sonra yapılmasının önerildiği ve bu nedenle davacının işten çıkarılmasının hukuka uygun olmadığı ifade edildi. Ayrıca işverenin alternatif çalışma yöntemlerini sunmadığı ve iş sözleşmesini sadece aşı olmadığı gerekçesiyle sonlandırdığı vurgulandı. Davalı şirket kararı istinafa taşıdı, ancak Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar emsal nitelikte bir karar olarak kabul edildi.

Davalı şirketin avukatı ise bu kararı Yargıtay'a taşıdı. Eğer Yargıtay bu kararı onaylarsa, bu karar emsal teşkil edecek.